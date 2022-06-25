İskenderun’da aslan balığı avı: Amaç biyoçeşitliliğin korunması

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla aslan balığı avlama etkinliği düzenlendi.

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Balıkçılar Barınağı’ndaki etkinlikte, çok değerli bir projeye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Dikenleri zehirli

Denizlerde istilacı ve zehirli türlerin bulunduğunu bunlardan birinin de aslan balığı olduğunu ve avlanmadıklarında diğer canlıların yaşam alanını azaltacağını belirten Depci, “Aslan balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu balığın sadece dikenleri zehirlidir. Etinde herhangi bir zehir bulunmamaktadır” dedi.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan da balığın bu zamana kadar bölgede ticari bir değeri bulmadığını anlattı.

Kilogramı ortalama 80 liradan alıcı bulan balığı yakalayanları yüzgeçlerine temas etmemeleri konusunda uyaran Turan, “Dikenleri zehirlidir. Makasla bunlar dikkatli şekilde kesilebilir. Dikeninin batması durumunda insandan insana değişkenlik gösterse de felç veya kangren oluşturabiliyor” ifadelerini kullandı.

Beş gün süren etkinlik kapsamında en fazla aslan balığı avlayan balıkçılara plaket verilirken zehirli diken ve yüzgeçlerinden arındırılan aslan balıkları, ızgarada pişirilerek ve yağda kızartılarak davetlilere ikram edildi.