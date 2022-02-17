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Yaramazlara biraz batar!

İşitme ve konuşma engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Toroslar ilçesinde işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

AA’nın Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre Işıktepe Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan çoban, çalılıkların arasında bir kadın cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi.


Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere (20) olduğunu belirlediği kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Kadının cansız bedeni morga gönderildi.

Esendere’nin olay günü kendisi gibi engelli M.C.Y. ile görüştüğünü saptayan jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. M.C.Y. sorgusunda, cinayeti Adana’da yaşayan R.A.’nın azmettirmesi ve kıskançlık sebebiyle işlediğini iddia etti. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. da jandarmaya götürüldü.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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