Isınmak için mangalda ateş yakan aileden bir kişi hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde, evde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 17 yaşındaki Ahmet Işık, beş gün sonra hayatını kaybetti.

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31 Ekim’de Gercüş’e bağlı Çukuryurt köyünde Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık’la ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı.

DHA’nın haberine göre akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları üç kişiyi de yerde hareketsiz buldu. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi, Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Torun Ahmet Işık’ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı ama Işık, dün beş günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman’daki özel hastaneye sevk edilen dede Ahmet Işık’la eşi Fikriye Yaman da tedavilerinin ardından taburcu edildi.