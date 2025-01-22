İşini geri isteyen doktor Barış Kaya, beşinci eylemininde de gözaltına alındı

MESUDE DEMİR

İşini geri isteyen genel cerrahi asistanı Dr. Barış Kaya, oturma eylemi yapmak üzere beşinci kez gittiği İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde, bugün beşinci kez gözaltına alındı.

Kaya hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen genel cerrahi asistanlığı görevinden alınmıştı.

Fotoğraf: Diken

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde uzmanlık eğitiminin üçüncü yılını tamamlamak üzere olan Kaya hakkında, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla ceza davası açılmıştı.

Kaya 12 Eylül 2024’te İl Sağlık Müdürlüğü’nün kararıyla açığa alınmıştı. Kasımda açığa alınma kararı, dosyada gizlilik kararı olması ve iddianamenin içeriğini görememeleri nedeniyle iki ay daha uzatıldı.

İki aylık süreçte müdürlük, iddianamenin içeriğini bu kez gördü. Kaya ek savunma verse de açığa alınma süresi iki ay daha uzatıldı.

Kaya geçen hafta iki gün, bu hafta üç gün sesini duyurabilmek için müdürlüğün önüne gitti. Bugünkü eyleminde Kaya’ya, hemşire Seda Kaya ile emekli Ömer Sarsılmaz destek verdi.

Müdürlüğün karşısındaki alanda konuşmasına izin verilen, ancak kapısında oturma eylemi yapmak istediğinde polis tarafından yaklaştırılmayan Kaya, ısrarcı olunca hemşire Kaya ile birlikte bir kez daha gözaltına alındı.

Birlikte Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

8,5 yıllık hekim Kaya, eylemlerine devam edeceğini, önümüzdeki haftanın ilk üç günü yine müdürlüğün önüne gideceğini söyledi.

Dört aydır mesleği ve eğitiminden uzak

Müdürlüğün meslekten uzaklaştırma kararını martta bir kez daha değerlendireceğini (iki ayda bir) hatırlatan Kaya, şöyle devam etti:

“Sağlık müdürlüğünden şimdiye kadar bir dönüş olmadı. İtiraz dilekçeme yanıt da verilmedi. Davalarım devam ediyor. Dört aydır eğitimim aksadı. Cerrahide bu süre uzun. Vaka yapamıyorum. Toplam beş yıllık uzmanlık eğitiminin, üç yılını tamamlamıştım. Büyük ameliyatlar yapacaktım artık. Eğitimim geriye gidiyor. Süre uzadıkça el pratiğim, becerim kaybolacak. Cerrahide kıdem mevzuu var. Daha deneyimli olan, daha kıdemli oluyor. Benden sonra başlayanlar, benden kıdemli olacak.”

Kaya sosyalist bir hekim olduğunu, asistanlığı boyunca savunduğu değerler ve hak talepleri nedeniyle mobinge uğradığını, dünya görüşü nedeniyle baskı gördüğünü söylüyor.