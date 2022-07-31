Işıl Özgentürk: Sadece uzmanlardan oluşan bir kurtuluş hükümeti düşlüyorum

Ne kadar çok yapılacak iş var! Sadece uzmanlardan oluşan bir kurtuluş hükümeti düşlüyorum. Şeker fabrikalarını, elektrik ve doğalgazı yeniden kamulaştıran, doğalgazı neden Avrupa devletlerinden pahalıya alıyoruz bunu soruşturan, yabancılara havaalanı, liman ve toprak satışını yasaklayan; yakılmış orman alanlarına otel yapılmasını yasaklayan, yüzlerce makam arabasını dolaşımdan çeken o onların yakıt paralarını çiftçilere ödeyen, sağlık sistemini yeniden düzenleyen, kadın şiddetine gerekli cezaları veren, gazetecileri, aktivistleri anında cezaevlerinden çıkaran, adaletin ve laikliğin en yüce iş sayıldığı bir hükümet düşlüyorum. Çok mu şey istiyorum?
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