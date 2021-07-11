Işıl Özgentürk: Bu, bir ülkenin ölüm kalım savaşı!

Şimdilerde tankların yerine geçen TOMA’lar ve Akrepler, plastik mermi ve biber gazı atıyor ama çok yakında gerçek mermi atılacak!

Biz iki askeri darbe yaşayanlar mermileri biliriz ama çocuklar ve torunlar bilmiyorlar. Ve içim ürperiyor! Evet, tıpkı 12 Eylül ve 12 Mart’ta olduğu gibi gerçek mermi kullanmaya başlayacaklar. Çünkü bu savaşı kazanmak istiyorlar.

Bütün bunlar söz konusu olduğunda, muhalefet partilerine ağır bir sorumluluk düşüyor. Çünkü bilmeliler ki bu savaşın sonunda onlar da kalmayacak.

Bu nedenle klasik söylemleri bir yana bırakıp seçmenlerini yeni bir Kurtuluş Savaşı’nın birer neferi olmaya çağırmalılar. Nezaketi, “Aman ayıp olur” gibi sözleri bir yana bırakmalılar.

Bu, bir ülkenin ölüm kalım savaşı!

Işıl Özgentürk’ün yazısı