Diken

Yaramazlara biraz batar!

Işıl Özgentürk: Bu, bir ülkenin ölüm kalım savaşı!

Şimdilerde tankların yerine geçen TOMA’lar ve Akrepler, plastik mermi ve biber gazı atıyor ama çok yakında gerçek mermi atılacak!

Biz iki askeri darbe yaşayanlar mermileri biliriz ama çocuklar ve torunlar bilmiyorlar. Ve içim ürperiyor! Evet, tıpkı 12 Eylül ve 12 Mart’ta olduğu gibi gerçek mermi kullanmaya başlayacaklar. Çünkü bu savaşı kazanmak istiyorlar.


Bütün bunlar söz konusu olduğunda, muhalefet partilerine ağır bir sorumluluk düşüyor. Çünkü bilmeliler ki bu savaşın sonunda onlar da kalmayacak.

Bu nedenle klasik söylemleri bir yana bırakıp seçmenlerini yeni bir Kurtuluş Savaşı’nın birer neferi olmaya çağırmalılar. Nezaketi, “Aman ayıp olur” gibi sözleri bir yana bırakmalılar.

Bu, bir ülkenin ölüm kalım savaşı! 

Işıl Özgentürk’ün yazısı

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TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT)’nin Ulus ve Harbiye’de deprem gerekçesiyle boşaltılan binaları rant tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü boşaltılma işlemiyle eş zamanlı olarak askeri bir alanda imar değişikliğine gidildi ve yapılaşmaya açıldı. Yapılaşmaya açılan bu bölgede TRT için de yer ayrıldı. Bu durum boşaltılan binalara tekrar geri dönülmeyeceği yönündeki kaygıları da güçlendirmiş oldu. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait olan Bein Connect’te ne kadar kira ödendiği ise meçhul. Diken’e açıklama yapan Haber-Sen, TRT Genel Müdürlüğü’ne kira bedelini ve ne kadar süreli kiralandığını sordu. Ancak genel müdürlük ‘ticari sır’ yanıtını verdi.