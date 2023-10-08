Işıl Özgentürk: Böyle bir kanun sizi şaşırttı mı? 

Filmmor Kadın Kooperatifi’nin U’SANDIK başlıklı “Önlenmeyen Kadın Cinayetleri Eylül 2023” dijital videosu alt başlığında bizlere şöyle sesleniyor: “Kaybettiğimiz kadınların anısına saygı, kadın cinayetlerine isyanla…”Videoda eylül ayında erkek şiddetiyle öldürülen 33 kadın var, bunlar bilebildiklerimiz. Videoyu izledikten sonra şöyle düşündüm: Acilen yeni bir kanun çıkarılması gerekiyor: “Kadın öldürmek suç değildir ve hiçbir cezası yoktur!” Hatta öldürenler, özellikle devlet tarafından ödüllendirilir!

Yok artık demeyin, içinde bulunduğumuz durum zaten bu, kanun onu resmileştirecek. Yani hâkimlerin, savcıların işlerini kolaylaştıracak. Çünkü o hâkimler ki 6 yaşındaki yeğenine tecavüz eden bir adamı, “Kızın göğüsleri çıkmamış” diyerek serbest bırakıyorlar. Kanun çıktığında hangi suça ne ceza verecekleri kanunla belirlenen adalet dağıtıcıları(!) tuhaf indirim halleri bulmaktan kurtulacaklar, işler çabucak bitecek. Ölmüşse bir kadın ölmüş, bir kız çocuğuna tecavüz edilmiş, ne olmuş yani? Hâkimlerin kapı gibi indirim hakları var!

Böyle bir kanun sizi şaşırttı mı? Yapmayın, ülkede bir salgın var.

Işıl Özgentürk’ün yazısı