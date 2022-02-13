Işıl Özgentürk: Bir yakınmadır gidiyor…

Bugünlerde insanlar birbirlerine “Nasılsın” yerine “Sana kaç geldi” sorusunu soruyorlar. “Kaç geldi?” anladığınız gibi doğalgaz ve elektrik faturaları. Faturaların yüksekliği inanılır gibi değil. Türkçesi iktidarın has uşakları, özel elektrik şirketleri hepimize giydirmişler.

Daha da giydirecekler! Herkes yakınıyor ama çeşitli kentlerdeki birkaç protesto eylemi dışında sanki alan memnun satan memnun gibi bir durum var. Sadece bir yakınmadır gidiyor.

Gerçekten bu yakınmalar da artık kabak tadı verdi. Oysa pek çok radikal eylem yapabiliriz.

Işıl Özgentürk’ün yazısı