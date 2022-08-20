Işık Kansu: Hangisi doğru? Aydoğan’ın dediği mi, Özkan’ın dediği mi?

Turan Aydoğan, Türkiye’nin aydınlanma ocağı Köy Enstitülerinden mezun olmuş bir babanın oğlu, Cumhuriyeti kurmuş partinin de milletvekili. Bu konumunu bile bile AKP’nin cemaatler, tekkeler, zaviyeler, cemaatlerle bir olup 21 yıldır kurguladığı karşıdevrim ortamını “sosyolojik yapı” diye tanımlıyor!

İşte buna özetle “helalleşme” diyorlar.

İçeride çürütülen subayların yakınlarının geçen hafta Anayasa Mahkemesi önünde yaptıkları eylemde helalleşme söylemini eleştiren bir yurttaşa CHP’li Tuncay Özkan, “Biz zalimle helalleşmiyoruz” karşılığını verdi.

Hangisi doğru?

Turan Aydoğan’ın dediği mi, Tuncay Özkan’ın dediği mi?

CHP, tüm baskı ve zalimliklere karşın kendisini desteklemeye devam eden sosyolojik yapının yanında olduğunu kesin çizgilerle belirlemek zorundadır.

Bu kesimin Atatürk’ün partisinin kadükleştirilmesine izin vermeyeceği de sosyolojik bir gerçekliktir.

Işık Kansu’nun yazısı