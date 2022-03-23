IŞİD-K bağlantılı ismin mal varlığı donduruldu

IŞİD’in bir parçası olan ‘IŞİD-Horasan’ (IŞİD-K) bağlantılı İsmatullah Khalozai’nin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.
Söz konusu cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre, Khalozai’nin örgüt adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri mal varlığının dondurulmasına gerekçe gösterildi.
IŞİD-K nedir?
IŞİD-Horasan grubu, 2013’te El Kaide’nin Irak kolundan ayrılarak Pakistan-Afganistan bölgesinde yapılandı. İlk olarak Ocak 2015’te ortaya çıkan gruba Batı’da Horasan’ın İngilizce yazılışından (Khorasan) dolayı IŞİD-K deniyor.
IŞİD-K, Taliban’ın şeriat yorumlamasını yeterince katı bulmuyor ve bu nedenle de Taliban’ı ‘kafir‘ olarak görüyor.