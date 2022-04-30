İş seyahatleri tarihe mi karışıyor?

Turizmciler iş seyahatlerinin bir daha pandemi öncesi seviyesine çıkmayacağını söylüyor.

Fotoğraf: AA

Pandemi boyunca evlerimize kapandık, seyahat etmedik. Hayat yavaş yavaş normale dönerken biz yine yollara düşeceğiz. Ancak iş seyahatleri için aynısı söylemek mümkün değil gibi görünüyor.

EuroNews’in haberine göre Seyahat Yönetimi Enstitüsü (ITM) tarafından ay başında 100 seyahat başkanıyla yapılan bir ankette, katılımcıların yalnızca yüzde 28’inin seyahatin 2019 seviyesine dönmesini beklediği sonucu çıktı.

Üçte ikisi, uluslararası seyahatin 2022’nin ikinci yarısında 2019 hacminin yüzde 45’ine, yurt içi seyahatin ise yüzde 56’sına ulaşacağı tahminleriyle iş seyahatinin eski seviyesine dönmeyeceğini düşünüyor.

ITM CEO’su Scott Davies odak noktasının doğru seyahat miktarı ve türü olacağını, bir amaca yönelik seyahat ile karbon salınımı azaltma gibi meselelerin gündemde olcağını söylüyor: “Seyahat etmenin finansal ve giderek artan çevresel bedeli rutin olarak değerlendirmeye tabi olabilir. İnsanları bir araya getirmenin insani ve ticari faydalarını ölçmek henüz mümkün değil.”

Dijital İşyeri Grubu’nun kurucusu ve CEO’su Paul Miller’a göre pandemi sonrası iş seyahati 2019’daki seviyenin yüzde 25’i civarında olacak.

Daha önce yüz yüze yapılan toplantıların yalnızca çeyreğinin yüz yüze yapılması amaçlanacak.

2020 ve 2021’de yaşanan kapanmaların Teams ya da Zoom gibi dijital çözümlerden daha çok yararlanmak adına tetikleci işlevi odluğunu söyleyen Miller “Bildiğimiz anlamda iş seyahati sona erdi. İnsanlar yine iş seyahatine çıkacak ancak seyahat etme şeklimiz büyük ölçüde değişecek” diyor.

‘Daha mutlu çalışanlar’

Miller online çalışmanın getirilerine de değindi: “Kuruluşlar, 2020’de seyahati online çözümlerle değiştirmenin üretkenlikte bir düşüşe veya iş ilişkileri kurmada yetersizliğe yol açmadığını artık fark etti. Aksine yeni yaklaşım iş-özel hayat dengesini iyileştirmeye ve süreçte daha mutlu çalışanlar üretmeye yardımcı olabilir.”

Çevresel fayda

Daha az seyahatin kesinlikle çevresel faydaları olsa da Miller çalışanlar nerede olursa olsun ekipman ve enerji kullandıklarından, uzaktan çalışmanın bile bir miktar ekolojik etkiye sahip olduğuna dikkat çekiyor.

İş seyahatinin gelecekteki odak noktasını ise şöyle özetliyor: “Önemli anlar yaşamak ve tüm çalışanları anlamlı bir şekilde bir araya getirmek.”