İş işten geçince: Sekiz yaşındaki çocuk öldü, yamaçlara önlem alındı

Rize’de sıklıkla kaya düşen yamaçlara nihayet tel ağ örüldü. Geçen yıl kaya isabet etmesi sonucu ölen sekiz yaşındaki çocuğun babası uygulamanın gecikmiş olmasını eleştirdi.

Fotoğraflar: DHA

Sarp kayalık ve engebeli arazileriyle anılan Çamlıhemşin ilçesinde yerleşim yerinin hemen yanındaki yamaçlardan sıklıkla kaya parçaları düşüyor. Öyle ki geçen yıl sekiz yaşındaki Metehan İslamoğlu bu nedenle öldü. Bazen de düşen kayalar insanların araç ve evlerine zarar veriyor.

İlçede endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda ilk olarak riskli kayaları düşürdü. Daha sonra yamaç çelik ağlarla örüldü. Bu sayede 35 metreyi bulan yamaçlardan taş düşmesinin engellenmesi planlanıyor.

Daha yeni tamamlanıyor

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yamaçları ve yamaç akmalarını korumak için tel örgü yapılmasına ihtiyaç duyduklarını belirterek bir bölümünü geçen yıl tamamladıklarını anımsattı.

Haşimoğlu, şimdi geri kalanın tamamlandığını ifade ederek “İnşallah bu tel örgüyle yamaç kaymaları ve taş düşmeleri önlenecek. Bununla birlikte yol güvenliğini de sağlamış olacağız. İnsanların can ve mal güvenliğini açısından iyi bir önleyici tedbir almış oluyoruz” dedi.

Baba sitem etti

Geçen yıl ocak ayında ölen Metehan İsmailoğlu’nun babası Alican İsmailoğlu ise uygulamanın gecikmesini şu sözlerle eleştirdi: “İnsanların yaşam alanlarının yanı başında böyle bir risk olduğu zaman önlem alınması gerekiyor. Biz burada küçük bir yerde yaşıyoruz, defalarca arabalarımıza, evlerin çatılarına, yollara, taşlar düştü. Bütün bu tel örgülerin yapılmasının sebebi benim çocuğumun vefat etmesi. Tel örgülerin yapılması için birinin hayatını kaybetmesi gerekiyormuş. Çamlıhemşin’in ilçe olduğu zamandan bu önlemlerin alınması gerekiyordu. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Kazalar olmasın, kimsenin canı yanmasın. Önlemler alınsın.”