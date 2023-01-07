İş bırakma eylemine katılan hekime verilen ceza mahkemeden döndü

Mahkeme, Balıkesir’de bir aile hekimine iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle gider ödeneğinin eksik ödenmesini hukuka aykırı buldu.
Balıkesir’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 30 Haziran 2021’de düzenlenen iş bırakma eylemine katılan bir aile hekimine, ‘Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği’ eksik ödendi.
Genel Sağlık İş Sendikası, bunun üzerine Balıkesir 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. ANKA’nın haberine göre mahkeme, kesinti tutarının faiziyle birlikte aile hekimine ödenmesine hükmetti.
Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, karara dair şunları dedi: “İş bırakma eylemleri nedeniyle, disiplin cezası verilemeyeceği, sağlık emekçilerinin hak edişlerinden ‘haksız kesintiler’ yapılamayacağı, Genel Sağlık-İş tarafından idareye ders olarak gösterilmektedir.”