İş Bankası'ndan ikinci açıklama

Türkiye İş Bankası kayyım iddiası hakkında yeni bir açıklama yaptı: “Bankamızı, bankamızın itibar ve şöhretini hedef haline getirenlerle ilgili derhal suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.”

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Banka 28 Mart’ta ‘birlikte hareket ettiği düşünülen davacılar’ın edindikleri kurucu intifa senetleri üzerinden nemalanmak çabasıyla haksız isnatlarda bulunup davalar açtığını açıklamıştı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ‘İş Bankası ile ilgili çeşitli olumsuz söylemlerle son dönemde bankayı gündeme getirmeye yönelik yayınların Bankacılık Kanunu’na göre açıkça suç teşkil ettiğini’ belirterek şöyle devam etti:

“Bu tür asılsız yayınların ekonomi üzerinden tüm kesimlere vereceği zarar ortadayken, gerçeğe aykırı iddialar üzerinden yapay bir kriz yaratmak uğruna İş Bankası gibi neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir kurumun fütursuzca gündeme getirilmesini kabul etmemiz, buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Belirli bir dünya görüşüne sahip insanları, grupları finanse ettiğimiz, kültür ve sanat faaliyetlerimizle ve reklam benzeri yollarla çeşitli yerlere kaynak sağladığımız gibi bilinçli söylemlerle suni bir algı oluşturmaya çalışan ve bankamızı, bankamızın itibar ve şöhretini hedef haline getirenlerle ilgili derhal suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.”

Türkiye İş Bankası’nın faaliyetlerini mevzuata, etik kurallara ve ticari prensiplere uygun olarak yürüttüğü, Türkiye’nin en büyük özel bankası ve marka değeri en yüksek bankası olduğunu söyleyen Aran, şöyle konuştu: “Hiç kimse, hiçbir kesim İş Bankası üzerinden, asılsız iddia ve değerlendirmelerle suni gündemler yaratmaya çalışmamalıdır. Bu çabada olan kişiler hakkında BDDK’yı da bilgilendirerek suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğimiz bilinmelidir.”