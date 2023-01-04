İş Bankası hisse alım programının büyüklüğünü 3 milyar TL’ye çıkardı

İş Bankası, aralarında Şişecam, TSKB ve Anadolu Hayat Emeklilik’in de bulunduğu bağlı ortaklıklarının hisse alım programının büyüklüğünü 3 milyar liraya çıkardı ve kapsamını 10 bağlı ortaklığa genişletti.

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Dün gece KAP’a yapılan açıklamaya göre hisse alım programı bu üç şirkete ek olarak İş Finansal Kiralama, İş GYO, İş Yatırım, Anadolu Sigorta, İş Girişim Sermayesi, İş Yatırım Ortaklığı ve TSKB GYO paylarını da kapsayacak.

Alım programında herhangi bir şirket için kota ayrılmadı.

Geçen yıl yürütülen program altı bağlı ortaklığı kapsamış ve 1 milyar lira büyüklükle sınırlanmıştı.