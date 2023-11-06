Iron Maiden solisti Bruce Dickinson ilk Türkiye konseri için İstanbul’a geliyor

Vizyoner, girişimci, radyo yapımcısı, yazar, pilot, işadamı, eskrimci… Aynı zamanda Dünya’nın en büyük rock yıldızlarından biri.



Çağımızın en ikonik isimlerinden Bruce Dickinson ilk Türkiye konseri için 19 Temmuz 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta!



Biletler çok yakında satışta! pic.twitter.com/PmdZLgsPWs