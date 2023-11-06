Iron Maiden solisti Bruce Dickinson ilk Türkiye konseri için İstanbul’a geliyor

Britanyalı heavy metal grubu Iron Maiden’in solisti Bruce Dickinson ilk Türkiye konserini 19 Temmuz 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta verecek.
Yedinci solo albümü ‘The Mandrake Project‘i eylül ayında duyuran Dickinson, 1 Aralık’ta çıkacak yeni teklisi ‘Afterglow Of Ragnarok’u ve Avrupa turnesinin detaylarını duyurdu.
Dickinson, Avrupa turnesi kapsamında solo kariyerinin ilk Türkiye konseri için İstanbul’a geliyor.
19 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek Dickinson konserinin biletlerinin çok yakında satışa çıkacağı duyuruldu.