İrfan Hüseyin Yıldız: Dışarıdan borçlanamıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim borç stoku ve bütçe finansmanı verilerini incelediğimizde; ekim sonu itibarıyla iç borç stoku 4 trilyon 594 milyar liraya yükselirken dış borç stoku 4 trilyon 201 milyar liraya geriliyor. Toplam borç stoku ise 8 trilyon 796 milyar lira seviyesine çıkmış durumda. Merkezi yönetimin, son 12 ayda net 1 trilyon 600 milyar liralık yüksek faizle daha çok içeriden borçlanmaya gittiğini görüyoruz. Onca CDS primlerimiz düşüyor, kredi derecelendirme kurumları notlarımızı artırıyor söylemlerine rağmen dışarıdan doğrudan yatırım sermayesi gelmediği gibi hâlâ dışarıdan borçlanamadığımız da anlaşılıyor.

Son günlerde tekrar “nas” politikalarına dönülmesi ihtimali konuşuluyor. Bu durumun artan bütçe açıkları ve artan borç stokuyla birleşmesi halinde, Türkiye’yi enflasyonda dünyanın yeni zirvesine taşıyacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

İrfan Hüseyin Yıldız’ın yazısı