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Yaramazlara biraz batar!

İrfan Hüseyin Yıldız: Daron Acemoğlu’nun ne demek istediği daha iyi anlaşılıyor

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın, “Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye”konulu panelinde konuşan ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Türkiye’de“Ekonomik kurumlar, hükümet etkinliği, denetleme kalitesi, yoksulluğun kontrolü, iş piyasasındaki kurumların hepsinde kurumsal bir çöküş var. Tabii ki bu kurumsal çöküş kendi başına olmuyor. Aynı zamanda siyasi hakların da çöküşüyle alakalı. Bunların hepsini bir arada görmek lazım”diyerek önemli bir tespitte bulundu. Hukuksal hiçbir engeli olmamasına rağmen milletvekili seçilen Can Atalay’ın henüz serbest bırakılmamış olmasına bakılırsa, Daron Acemoğlu’nun ne demek istediği daha iyi anlaşılıyor. Türkiye’deki bu kurumsal ve demokratik çöküş onarılmadan ekonomi politikalarının rasyonel zemine dönmesi mümkün mü? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz…

İrfan Hüseyin Yıldız’ın yazısı


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