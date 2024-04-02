İrfan Değirmenci'den Halk Tv kararı: Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadım

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediyesi başkan adayı gazeteci İrfan Değirmenci, seçim sürecinde ekrana bir kez bile çıkarılmadığını ve Halk Tv’ye dönmeyeceğini söyledi.

Değirmenci siyasete TİP’te devam edeceğini söyledi: “Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de…”

Değirmenci Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) İzmir’de milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.

Değirmenci, 31 Mart yerel seçimlerinde bu kez Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi. Sandıklardan gelen verilere göre Değirmenci seçilemedi.

Değirmenci X hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Çankaya’da yüzde 80’i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26 bin 586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet’in yönetim katında, Çankaya’da, TİP bu sonuçla 3’üncü parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş’ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı imkanlarla çalışma yürüten tüm yoldaşlarım var olsun.

* Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv’ye elbette dönmeyeceğim.

* Genel seçimde İzmir ikinci bölgede yüzde 5,40 oy almıştık. Çankaya’da bu oran yüzde 5,92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi Yaşasın Sosyalizm…

* Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de… Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım.

Ne olmuştu?

2023 seçimlerinde TİP İzmir milletvekili adayı olan Değirmenci, seçimden sonra Halk TV’deki eski görevine geri dönmüştü.

Değirmenci, son olarak 10 Şubat’ta kanalla yollarını ayırdığı duyurmuştu:

“Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi.

Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos’un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle…”

‘Politika tutkusu ağır bastı’

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu da, sosyal medya hesabından Değirmenci’nin ayrılma kararıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Sevgili yol arkadaşımız İrfan Değirmenci Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Daha uzun yıllar beraber yol yürümek isterdim. Ancak içindeki politika tutkusu ağır bastı. Siyasi hayatında başarılar diliyorum.”