İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, Türkiye’de gözaltına alındı

İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, dün İstanbul’da gözaltına alındı. Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan oyuncunun İran’a sınır dışı edilmesi tehlikesi bulunuyor.

Fotoğraf: Shailin Asadollahi / Instagram

Oyunculuğun yanı sıra Farsça-Türkçe tercümanlık yapan Asadollahi, Ankara Film Festivali’nde ve İstanbul Sinematek’te düzenlenen etkinliklerde birçok sinemacının tercümanlığını üstlenmişti.

Bianet’in aktardığına göre Asadollahi, gözaltına alındığını Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

Asadollahi, daha önce tartıştığı ve şikayetçi olduğu birinin, kendisinden şikayetçi olduğu için gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alındığı için çok üzgün olduğunu belirten oyuncu serbest bırakılması için dayanışma talep etti.

Hayatı tehlikeye girebilir

Asadollahi’nin İran’a sınır dışı edilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini vurgulayan arkadaşları, dayanışma için İranlı yönetmen, senarist ve oyuncu Mania Akbari’ye şu mesajı iletti:

“Bugün, İran’ın Tahran şehrindeki Evin Cezaevi’nde bulunan siyasi mahkûm Anisha Asadollahi’nin kız kardeşi Shailin Asadollahi, Türk polisi tarafından gözaltına alındı ve İran’a sınır dışı edilmesi planlanıyor. Shailin Asadollahi’nin hayatı tehlikede, çünkü siyasi bir aileden geliyor ve kardeşi Ali Asadollahi ile Anisha Asadollahi de Evin Cezaevi’nde bulunan iki siyasi aktivist. Shailin Asadollahi’nin İran’a sınır dışı edilmesi durumunda hayatı tehlikeye girebilir. Türkiye’deki arkadaşlardan Shailene Asadollahi’nin sınır dışı edilmesini engellemek için yardım istiyoruz.”