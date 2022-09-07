İran’ın en genç sürücüsü: Yedi yaşındaki kız çocuğunun hayali F1 şampiyonu olmak

İran’ın en genç sürücüsü unvanına sahip yedi yaşındaki Reha Kurbani, bir gün dünyaca ünlü Formula 1 yarışçısı Michael Schumacher gibi şampiyon olmayı hayal ediyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Tahran’da trafiğe kapalı özel alanda uzaktan bakıldığında kendi kendine gittiği izlenimi veren aracın direksiyonunda beyaz kaskıyla yedi yaşındaki bir kızı görmek, insanda önce şaşkınlık sonra da hayranlık uyandırıyor.

Ayakları gaz, fren ve debriyaja yetişmediği için tahtadan yapılan aparatlarla aracın kontrolünü sağlayan, direksiyonun arkasında sadece başı görünen küçük sürücü, aldığı ileri sürüş teknikleri dersleri sayesinde her geçen gün profesyonel sürücülüğe bir adım daha yaklaşıyor.

‘Hayallerimin peşinden koşmayı asla bırakmayacağım’

İranlı Reha, arabaları çok sevdiği için bir gün babasından kendisine araba kullanmayı öğretmesini istediğini ve babasının tüm riskleri göze alarak ona sürücülük eğitimi vermeyi kabul ettiğini söylüyor.

Hayalinin bir gün dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher gibi iyi bir sürücü ve şampiyon olmak olduğunu belirten Reha, “Hayallerimin peşinden koşmayı asla bırakmayacağım” diyor.

Eğitmenle çalışıyor

Kızına araba sürmenin yanı sıra drift ve akrobasi dersleri de veren baba Muhsin Kurbani, ondaki bu ilgi ve öğrenme isteği karşısında kayıtsız kalamadığını ve kızına her türlü desteği verdiğini ifade ediyor.

Kurbani, sürüş dersleri verirken gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmediğini de vurguluyor: “Tabii ki bunu trafiğe kapalı özel pistte yapardık. Bir gün direksiyona tek başına oturmak istedi ve ben onun videosunu çekecektim. Pistte başka araba yoktu ama yine de çok korkmuştum. 6 yaşından beri bir eğitmenle çalışıyor ve asla pistten dışarı çıkmıyor.”

İranlı ileri sürüş teknikleri eğitmeni Ali Lam, bir yıllık eğitim sürecinde Reha’nın çok geliştiğini belirtiyor: “Daha ilk gün arabayı hareket ettirip park etmeyi başardı, şimdi ise profesyonel araba yarışlarındaki hareketleri yapıyor. En önemli özelliği korkusuzluğu.”