İran’dan gelen TIR’da ‘rekor’ uyuşturucu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ‘rekor miktarda‘ uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan uyuşturucuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 462,5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum.”

AA’nın haberine göre Ticaret Bakanlığı operasyonun detaylarını da açıkladı.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analizde, İran’dan gelen yabancı plakalı bir TIR riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray tarama cihazına sevk edilen TIR’ın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik detektör köpekleriyle kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği yakıt deposu araçtan ayrıldı ve kesilerek açıldı.

Açılan yakıt deposunda gizli bölme oluşturulduğu ve yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu sıvı maddeden alınan numunede yapılan analizde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı.

İncelemede, uyuşturucunun ağırlığının toplam 462,5 kilogram olduğu belirlendi. Bu miktarın Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin olduğu belirtildi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.