İran’da gözaltına alınan gazeteciden haber alınamıyor

İran’da yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan 74 yaşındaki gazeteci ve siyasi aktivist Keyvan Samimi’den haber alınamadığı öğrenildi.

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AA’nın aktardığına göre İranlı gazetecinin kızı Adile Samimi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında avukatının çabalarına rağmen babasıyla iletişim kuramadıklarını belirtti:

“Babamın tam olarak nerede ve dosyasının hangi mahkemede olduğunu bilmiyoruz. Bu durum, adam kaçırma değilse nedir?”

İran devlet televizyonuna göre, ülke dışındaki Taliban rejimi karşıtları ile yeniden bağlantı kurduğu iddiasıyla tutuklandığı belirtilen Samimi’nin ‘İsrail destekli sapkın fırkalardan biriyle görüşmeler yaptığı’ ifade edilmişti.

Samimi’nin, ülkede ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütüyle (HMÖ) bağlantısı olduğu öne sürülmüştü.

İran-i Ferda Dergisi editörü Samimi, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 2019’da ‘yasa dışı toplantıya katılma ve ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunma’ suçlamasıyla da 3 yıl hapse mahkum edilmişti.