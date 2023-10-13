İran: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah’ı dahil bölgedeki ‘direniş gruplarının’ İsrail’e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi.

Gazze sınırına yakın İsrail askerleri. (AA)

Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye’yi kapsayan bölge turu kapsamında gittiği Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’la bir araya geldi.

AA’nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad’la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lübnan’daki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad’ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Abdullahiyan, “Direniş cephesinin tüm muhtemel senaryolara hazır ve morallerinin yüksek olduğunun bilgisini aldım” ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, konuşmasının devamında “Gazze’deki sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik savaş çığırtkanlığı yapanlar, geç olmadan Gazze’de insanlığa karşı işlenen savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıldı. Direniş, meşum işgal olgusuyla mücadelede üzerine düşen görevi kendi kararları doğrultusunda yerine getirecektir” dedi.

Bu arada Tesnim Haber Ajansı, Abdullahiyan’ın, Şam ve Halep havalimanlarının İsrail tarafından bombalanması üzerine dün Lübnan’dan Suriye’ye kara yoluyla gittiğini duyurdu.