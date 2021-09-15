İran, Afganistan’a uçuşlara yeniden başladı

İran’ın devlet televizyonu El Alem, İran ile Afganistan arasındaki seferlerin bugün yeniden başladığını duyurdu.
Haberde, İran’in Meşhed kentinden kalkan İran Mahan Havayolları’na ait bir yolcu uçağının bugün Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanına inidiği belirtildi. Uçakta aralarında İranlı diplomatların da olduğu 19 yolcunun bulunduğu ifade edildi.
Bu, radikal İslamcı Taliban’ın ülkeye hakim olmasından sonra bu ülkeye yapılan ilk ticari uçuşu olma özelliğini taşıyor.
Afganistan’ın başkenti Kabil’i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, 16 Ağustos’ta İran’dan Afganistan’a uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.