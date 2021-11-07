Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak başbakanına silahlı drone’la saldırı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, konutunun silahlı drone’la vurulduğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin silahlı drone’la saldırıya uğradığını, başbakanın yara almadan kurtulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.


Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.

Irak başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum” dedi.

Seçim sonrası gerginlik

Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim’deki seçimin sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Geçen cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede bir gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü.

Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine giden Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi’ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı.

Hazali’nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükûmete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını söylemişti.

SON HABERLER

12 kamu işletmesinden 16 milyar lira zarar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre 2020 yılında 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görüldü.

Bankalardan karlılık rekoru

Türk bankacılık sektörü, ocak-eylül döneminde yaklaşık 57 milyar TL’yi bulan net dönem karıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.