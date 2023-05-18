iPhone 15 dakikada ‘sizin gibi konuşmayı’ öğrenecek

Apple’ın açıkladığı bir dizi yenilik arasında, akıllı telefonunuzun sesinizi 15 dakikada öğrenip sizin gibi konuşması da var.

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Apple’ın önceki gün tanıttığı ‘Personal Voice’ (Kişisel Ses) adlı yeniliğin, konuşma ve görme yetisini kaybetme riski olan kişilere fayda sağlaması bekleniyor. Apple’a göre kullanıcılar, iPhone veya iPad’de toplam 15 dakikalık metni yüksek sesle okuyarak ‘kişisel ses’ oluşturacaklar. Konuşamadıkları durumlarda yazılı mesajlar karşı tarafa ses olarak iletilebilecek.

Daha kolay iletişim

Apple, daha farklı bilişsel engelleri olan kullanıcıları için temel uygulamaların kolaylaştırılmış sürümlerini de sunuyor. Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Müzik uygulamalarının yüksek kontrastlı düğmeleri, büyük metinler ve ek erişilebilirlik araçları da bunlara dahil.

iOS 17’yi beklemek gerekiyor

Kişiselleştirme özelliği de taşıyan bu yenilikler, geçen yılın sonlarında iOS 16.2 beta sürümünde görülmüştü. Apple, özelliklerin bu yılın sonlarında geleceğini söylüyor, bu da kullanıcıların ‘iOS 17’ sürümünü beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.