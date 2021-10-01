iPhone 13 Pro Max, göz muayenesinde kullanıldı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 13 Pro Max telefonu, bir doktor tarafından göz muayenesinde kullanıldı.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın lansmanını yaptığı iPhone 13 serisi telefonlar, Türkiye’de 11 bin ila 23 bin TL arasında değişen fiyatlarda piyasaya sürüldü. Bugün Türkiye’de, yurtdışında ise geçtiğimiz haftalarda satışı başlayan telefon, ABD’de bir doktor tarafından göz kontrolünde de kullanıldı.

Göz doktoru Tommy Korn, Linkedln’deki paylaşımda fotoğrafları karşılaştırarak kornea naklinde ortaya çıkan aşınmanın iyileşme durumunu kontrol etmek için iPhone 13 Pro Max’in Makro modunu nasıl kullandığını açıkladı.

Dr. Korn, hastasının bazı görüntülerini de paylaştı. Makro modunda çekilen fotoğraflar gözleri oldukça ayrıntılı olarak ortaya koydu.

Konuya ilişkin yorum yapan doktor, şunları söyledi: “Bu hafta makro göz fotoğrafları için iPhone 13 Pro Max kullanıyorum… Göz bakımı ve teletıpta yenilik yapacak. Fotoğraflar kornea naklinde çözülen bir aşınmanın son halinden. Fotoğrafları kullanmak için hastadan izin aldım. Not: Bu ‘Pro kamera’ bir telefon uygulamasını da içermektedir.”