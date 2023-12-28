Yaramazlara biraz batar!

Interpol’ün aradığı IŞİD şüphelisi Kırıkkale’de yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla mavi bültenle aranan IŞİD şüphelisi Kırıkkale’de yakalandı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

İl Emniyet Müdürlüğü’nden paylaşılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, başsavcılığın koordinesinde IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışma başlattı.


Ekipler, örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T’yi kent merkezinde yakaladı.

Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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