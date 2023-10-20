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Yaramazlara biraz batar!

Instagram’dan ‘terörist’ özrü

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların profiline ‘terörist’ notu düşmesini ‘çeviri hatası’na bağlayıp özür diledi.

Instagram profilinde Filistinli anlamına gelen ‘Palestinian’ kelimesi, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça ‘Elhamdülillah’ kelimesi bulunan bazı kullanıcıların biyografileri “Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor” diye İngilizceye çevrildi.


İlk olarak 404 media tarafından duyurulan bu durum, sosyal medyada tepki çekti.

The Guardian‘ın haberine göre Instagram’ın çatı şirketi Meta sorunun ‘otomatik çeviri’den kaynaklandığını belirtip “Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik” diyerek özür diledi.

Meta, ‘Elhamdülillah’ kelimesinin artık ‘Allah’a şükür’ diye çevrildiğini söyledi.

Hamas-İsrail savaşı başladığından beri Meta, platformlarında Filistin’e destek veren gönderileri sansürlemekle suçlanıyor.

Şirket, platformlarındaki yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için yeni önlemler alındığını belirterek sansür suçlamasını reddetmişti.

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