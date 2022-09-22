Instagram’dan cinsel tacize yeni önlem

Instagram, kullanıcılarının direkt mesaj (DM) üzerinden istenmeyen çıplak fotoğraflar almasını önlemenin yeni bir yolu üzerinde çalışıyor.

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Instagram’ın ana şirketi Meta’dan bir araştırmacının yeni özelliğin bir görüntüsünü yayımlanmasının ardından şirket, özelliğin isteğe bağlı olacağını ve hala geliştirme aşamasında olduğunu söyledi.

Teknoloji devi, yeni gelecek kontrolleri kullanıcıların rahatsız edici içerikleri ve doğrudan mesaj isteklerini otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan ‘Gizli Kelimeler’ (Hidden Words) özelliğine benzetti.

Gizli kelimeler ayarı sayesinde uygunsuz, saygısız veya saldırgan (Irkçı hakaretler, küfürler veya dolandırıcılıklar) sözcükler otomatik olarak gizlenebiliyor.

Tciz mesajlarının yüzde 90’ını engelleyemiyor

Kar amacı gütmeyen bir İngiliz kuruluşu Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından bu yılın başlarında yayımlanan rapora göre Instagram araçları, yüksek takipçili kadınlara gönderilen taciz edici doğrudan mesajların yüzde 90’ını engelleyemiyor. Birçok kadına erkekler tarafından cinsel görüntüler gönderiliyor ve ‘Gizli Kelimeler’ özelliği de küfürleri tamamen filtreleyemedi.

ABD’de bulunan Pew Araştırma Merkezi’nin geçen yıl yayımladığı araştırmaya göre 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33’ü çevrimiçi cinsel tacize uğruyor.