Instagram’a para cezası: Gerekçe çocukların veri gizliliğini ihlal

İrlanda, çocukların veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon avro ceza kesti.

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Şirket, çocukların özellikle telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi kişisel verilerini kamuya açık hale getirmekle suçlanıp şikayet edilmişti.

İrlanda Veri Koruma Komiserliği’nin açıklamasında, ”Nihai kararımızı geçen cuma verdik. 405 milyon avro para cezası uygulayacağız” dendi.

Instagram’ın sahibi Meta karara itiraz edeceklerini açıkladı. Bu, komiserliğin Instagram’a verdiği üçüncü, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün ihlal edildiğine dair verdiği en büyük ceza oldu. Geçen yıl WhatsApp’a 225 milyon euro ceza vermişti.

Meta’dan bir yetkili BBC’ye şunları söyledi: ”Bu soruşturma bir yıl önce güncellediğimiz bir özellikle ilgili. O zamandan beri çocukların verilerinin gizliliğini koruma altına almak için yeni özellikler ekledik. 18 yaşın altındaki herkes Instagram’a katıldığında hesabı otomatik olarak gizli hesap oluyor. Bu, da sadece tanıdıkları kişilerin onların paylaşımlarını görebileceği anlamına geliyor. Ve, çocukların takip etmediği yetişkinler onlara mesaj atamıyor. Komiserlikle soruşturma boyunca işbirliği yaptık ancak bu cezanın nasıl hesaplandığını anlayamadık. Temyize gideceğiz.”

Lüksemburg’daki denetim kurumu da Amazon’a rekor seviyede, 746 milyon avroluk ceza kesmişti.