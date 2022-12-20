İnsani Gelişme Vakfı’na göre en başarılı ilçe belediyeleri: İlk 10’dan dokuzu CHP’li

Konya’da özel bir hastanede görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yakın arkadaşına olmadığı halde HIV pozitif teşhisi koydu. Başka arkadaşının ısrarıyla, başka hastanede iki kez yapılan testlerde hasta olmadığı ortaya çıktı. İlk teşhisi koyan doktorla yüzleştiğinde yalan söylediğini itiraf etti.