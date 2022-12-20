İnsani Gelişme Vakfı’na göre en başarılı ilçe belediyeleri: İlk 10’dan dokuzu CHP’li

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), insani gelişmişlik konusundaki en başaralı ilçe belediyelerini açıkladı.
2021’i inceleyen rapor, Türkiye’deki 32 şehirde, büyükşehir ve il sınırları içinde yer alan, 150 bin nüfus üzeri 160 ilçe belediyesine kapsıyor.
İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) raporu bölgelere ayrılıyor.
Yeşil Bölge ‘çok yüksek insani gelişme’, Mavi Bölge ‘yüksek insani gelişme’, Sarı Bölge ‘orta düzey İnsani gelişme’ Kırmızı Bölge’yse ‘düşük insani gelişme’ kümesini gösteriyor.
İGE-İ endeksi 0-100 puan aralığında hesaplanıyor. Tavan skorunun en yüksek değer olan 100’e yakınlığı insani gelişme açısından en az sorunun çıktığını gösteriyor.
Yeşil Bölge içinde 40 ilçe yer alıyor. Bu ilçe belediyelerinden ilk 10’u ve skorları şöyle:
1- İstanbul-Kadıköy 69.63 (CHP)
2- Ankara-Çankaya 62.36 (CHP)
3- İstanbul-Beşiktaş 61.67 (CHP)
4- İstanbul-Şişli 59.66 (CHP)
5- İstanbul-Bakırköy 56.47 (CHP)
6- İstanbul-Üsküdar 55.20 (AKP)
7- İzmir-Karşıyaka 54.71 (CHP)
8- İstanbul-Maltepe 54.41 (CHP)
9- Bursa-Nilüfer 53.86 (CHP)
10- İstanbul-Sarıyer 53.69 (CHP)