‘İnsan kasabı’ lakaplı mafya üyesinin 25 yıl hapis yatıp tahliye olması tepki çekti

İtalya’da, 100’den fazla kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen mafya üyesi Giovanni Brusca’nın (64) 25 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilmesi tepki çekti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

‘İnsan kasabı’ lakaplı, 2017’de cezaevinde ölen mafya lideri Totò Riina’nın sağ kolu Brusca, bir çocuk dahil onlarca kişiyi öldürmüş, mafyayla mücadele eden savcı Giovanni Falcone’ye suikast düzenlemişti. Bombalı saldırıda savcının yanı sıra eşi ve üç koruması da hayatını kaybetmişti.

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Mayıs 1996’da tutuklanan Brusca, müebbet hapse mahkum edilmiş ancak 2000 yılında savcılarla işbirliği yapmaya karar verince cezası indirilmiş, 25 yıla düşürülmüştü.

Lakaplarından biri de ‘domuz’ olan Brusca, işbirliği yapmasının ardından savcılara, “Ben bir hayvanım. Hayatım boyu Sicilya mafyasına çalıştım. 150’den fazla insan öldürdüm. İsimlerini bile hatırlamıyorum” demişti. Brusca’nın verdiği bilgiler çok sayıda mafya liderinin ve onlara çalışan kişilerin tutuklanmasına neden olmuştu.

Bursca’nın tahliye edilmesi yasal görünse de kamu vicdanını sarstı. Toplumun geniş kesimlerinden tepki yağdı. Ölenlerin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler bu kadar çok insanı öldürmüş, ‘tehlikeli birinin’ serbest kalmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

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Falcone’nin kız kardeşi Maria Falcone, “Bu haber bana acı verdi. Ancak devletle işbirliği yaparak ceza indirimi alınmasını öngören yasal düzenlemeye önayak olan bir savcının kardeşi olarak saygı göstermeliyim” dedi ve bundan böyle kimseye zarar vermemesi için gerekenin yapılmasını istedi.

‘Asla affetmem’

Onu 1996’da bir villada yakalayıp tutuklayan polis Luciano Traina da, “Yüzünün onu tutukladığımızdaki halini hiç unutmayacağım. Kardeşim, öldürdüğü polislerden biriydi. Onu asla affetmem ve hiçbir zaman doğruyu söylediğini düşünmüyorum” dedi.

Merkez soldaki Demokratik Parti lideri Enrico Letta, “Bu, insanın karnına bir yumruk yemesi gibi, nefessiz bırakıyor” diyerek tepkisini gösterdi.

İtalya’da aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini ise, “Brusca 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra özgür bir adam. İtalyanların hak ettiği adalet bu değil” dedi.

Brusca’nın öldürüp cesedini asit içinde erittiği 14 yaşındaki Giuseppe Di Matteo’nun babası Santino Di Matteo ise onun devleti kandırdığını savunarak şunları söyledi: “Domuz, oğlum Giuseppe’yi küçüklüğünden beri tanıyordu. Beraber playstation oynuyordu. Ama sonra onu asitle eritti. Bu dehşetin karşılığı 25 yıl mı? Ben bir mezar başında ağlayamıyorum bile ama o şimdi dışarıda yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.”