İnsan dışkısından ilaca FDA onayı

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA insan dışkısından yapılan enfeksiyon ilacına onay verdi.

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Toksin üreten bağırsak bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon (CDI) tedavisinde kullanılacak ilaç insan dışkısından yapılıp ağız yoluyla alınan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

Genellikle antibiyotik kullanımıyla tetiklenen CDI bağırsaklardaki mikroorganizmaların dengesizliğinden kaynaklanıyor ve ishalden organ yetmezliğine ve hatta ölüme kadar değişen semptomlara neden olabiliyor.

Canlı bakteriler içeren ilaç 18 üstü yetişkinler için uygun; bağırsak florasını eski haline getirdiği ve daha fazla hastalığı önlediği düşünülüyor.