İnşaatta kalıplar çöktü, altında kalan beş işçi yaralandı

Balıkesir Edremit’te bir inşaatta beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan beş işçi yaralandı.

Fotoğraf:AA

AA’nın aktardığına göre Hamidiye Mahallesi Yeni Garaj Caddesi’ndeki apartman inşaatının ikinci katında beton dökülürken kalıplar çöktü.

Üzerindeki harcın etkisiyle ağırlığı iyice artan kalıpların altında kalarak yaralanan işçiler için olay yerine sağlık, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir işçi ağır yaralı

İtfaiye ekipleri ve mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçiler Ahmet, Hacıbey ve Yahya Töre ile Altan ve Emre Şahin, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çalışmanın durdurulduğu inşaatın çevresine polis tarafından emniyet şeridi çekildi.