İnşaat ustası Arar, çöp kovasından fındık toplama makinesi yaptı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan inşaat ustası Yücel Arar, çöp kovasından fındık toplama makinesi tasarladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Arar, bölgede devam eden fındık hasadında yere düşen fındıkları toplamayı kolaylaştırmak için internet üzerinden araştırma yaptı. Ahşap fındık toplama makinesinden esinlenen Arar, çöp kovasına ilaçlama makinesinin motorunun yanı sıra boru ve hortum gibi parçaları ekledi.

Arar, tasarladığı fındık toplama makinesinin parçalarının montajının ardından test çalışmalarını tamamladı.

Kendi bahçesi olmamasına rağmen merakından tasarladığı makinenin testlerini bir tanıdığının bahçesinde yapan Arar, makinenin yere düşen fındıkları toplamada çok güzel iş çıkardığını belirterek, pratik olması, hafif ve kolay taşınması bakımından çöp kovasından yararlandığını söyledi.

12 bin lira harcadı

Arar, satılan diğer fındık toplama makinelerinin yaklaşık 85 bin lira olduğunu, kendisinin ise 12 bin lira harcadığını aktararak, “Bunu herkes yapabilir, istediği her yere götürebilir. Diğer fındık makinelerinin girmediği yerlere giriyor. Ağırlığı 25 kilo yok bile. Fındığın olup olmamasına göre 5-6 kişinin, hatta fındığın yoğun olduğu yerler de 15 kişinin yapacağı iş bu makine ile 2 kişi tarafından yapılabilir” dedi.

‘Büyük bahçesi olan herkese bu makineyi öneriyorum’

Makinenin 5 çuval fındık toplamada bir depo yakıt harcadığını söyleyen Arar, “Büyük bahçesi olan herkese bu makineyi öneriyorum. Bunun buralarda gelişmesini istiyorum. Kendi geliştirdiğim fındık toplama makinesinin projesini çizdirip, daha farklı bir sistemle yapacağım. Bu makinenin patentini alacağım” ifadelerini kullandı.