‘İnka Buz Bakiresi’ Juanita’nın yüzü yeniden yaratıldı

Yüzyıllar önce And Dağları’nın zirvesinde bir ritüel için kurban edilen ‘İnka Buz Bakiresi’ Juanita’nın yüzü yapay zeka yardımıyla yeniden yaratıldı.

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Perulu ve Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibin İsveçli yüz modelleme uzmanı Oscar Nilsson ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde Juanita’nın büstü yapıldı.

Silikondan yapılan büst, belirgin elmacık kemikli, siyah gözlü ve bronz tenli genç bir kadını tasvir ediyor.

Oscar Nilsson, Juanita’nın yüzünü modellemenin yaklaşık 400 saat sürdüğünü belirtti.

Mumyayı 1995’te karla kaplı Ampato Yanardağı’nda bulan ABD’li arkeolog Johan Reinhard, büstün Juanita’yı ‘daha da canlı bir hale’ getirdiğini söyledi: “Hayattayken yüzünün nasıl göründüğünü asla bilemeyeceğimi sanıyordum. Ama 28 yıl sonra bu gerçek oldu.”

Büst, Peru’nun Arequipa kentindeki Santa Maria Katolik Üniversitesi’ne ait Andean Sanctuaries Müzesi’nde düzenlenen törenle sergilenmeye başladı.

Juanita hakkında

‘İnka Buz Bakiresi’ olarak da anılan Juanita, antropolojik araştırmalara göre milattan sonra 1440 ile 1450 yılları arasında 13 ila 15 yaşlarındayken İnka tanrılarına kurban edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir tarama sonucu, And Dağları’nda bir ritüel için kurban edildiğinde boyunun 1,40 metre, ağırlığının ise 35 kilogram olduğu tespit edilen Juanita’nın ölümüne başının arkasına aldığı sert bir darbenin neden olduğu belirlendi.

İnka kültüründe ‘capacocha’ denilen kurban ayinlerinde saf varlıklar olarak kabul edildikleri için çocuklar tercih edilirdi. Rahipler, yüksek bir dağa götürdükleri çocukların acı ve korkusunu geçirmek için sarhoş edici bir içecek verir, ardından ya öldürür ya ölüme terk ederdi.

O dönem kurban edilmek üzere seçilen kişi bir kahraman olarak görülüyordu ve ölümünün ailesini onurlandırdığına inanılıyordu.