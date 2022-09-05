İngiltere’ye giden THY uçağında doğum: Kız bebek dünyaya geldi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Manchester tarifeli seferinde Nijeryalı bir yolcu, doktor ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı. Doğumun ardından uçak Viyana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

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AA’nın aktardığına göre, THY’nin İstanbul’dan İngiltere’nin Manchester kentine hareket eden uçağında bulunan Nweke Ifeoma isimli Nijeryalı yolcunun doğum sancıları başladı.

Kabin ekibi, yolcuyu uçaktaki uygun bölüme alıp doğum hazırlıklarını başlatırken doktor anonsu da yapıldı.

Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin yardımıyla Nijeryalı yolcu, kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunun kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Uçağın Viyana’ya inişiyle sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Kabin amiri Hakan Doğan, ilk yardım derslerinde aldıkları eğitim doğrultusunda yolcuya müdahale ettiklerini aktardı: “Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu kestik. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana’ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana’da doktorlara teslim ettik.”

Uçakta doğan bir bebek dünya vatandaşı mı oluyor?

teyit.org’un derlediği bilgilere göre uçakta doğan bir bebeğin vatandaşı olabileceği birden fazla ülke olabilir fakat bu durum, bebeğin ebeveynlerinin vatandaşlığına veya doğum gerçekleştiğinde uçağın hangi ülkenin sınırları içinde olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Vatandaşlık hakkı ‘jus sanguinis’ (kan bağına bağlı vatandaşlık hakkı) ve ‘jus soli’ (bir devletin sınırları içinde meydana gelen doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı) ilkelerine dayanıyor. Uçakta doğan bir bebeğin vatandaşlığı konusunda farklı ülkelerde farklı uygulamalar ve düzenlemeler var. Birleşmiş Milletler’in Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi’ni kabul eden ülkeler için geçerli olan kurala göre, uluslararası yolculuk yapan uçak veya gemilerde gerçekleşen doğumlarda bebek, uçağın ya da geminin kayıtlı olduğu ülkenin sınırları içinde doğmuş sayılıyor.

Türkiye’de vatandaşlık hakkı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre belirleniyor. Ancak bebeğin vatandaşlığını belirleyen uçağın hangi ülkenin hava sahasında olduğu ve ebeveynlerinin vatandaşlıkları da bebeğin vatandaşlığını etkileyen değişkenler.

Mevcut kanunlara ve düzenlemelere göre uluslararası hukukta geçerliliği bulunan bir dünya vatandaşlığı statüsü bulunmuyor, bu nedenle uçakta doğan bir bebeğin dünya vatandaşı olması söz konusu değil. Ancak vatandaşlık hakkı kazandığı ülkelerin pasaportlarına ya da pasaportlarından birine sahip olabilir.