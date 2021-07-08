‘İnek idrarı ve dışkısı Covid’i tedavi etmez’ dediler diye 45 gündür hapisteler

Hindistan’da, ‘inek idrarı ve dışkısının Covid-19’la mücadelede etkisi olmadığını’ savunan aktivist Erendro Leichombam ve gazeteci Kişoreçandra Vangem 45 gündür hapiste!

Vangem önde ve Leichombam cezaevine girerken. Fotoğraf: Hindustan Times

İkili, Başbakan Narendra Modi’nin lideri olduğu Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) bazı üyelerinin de savunucuları arasında olduğu, inek idrarı ve dışkısının hastalığa karşı koruduğuna, hatta tedavi ettiğine dair iddiaları sosyal medya hesaplarından yalanladıktan sonra, mayıs ayı sonunda tutuklandı.

BJP’nin milletvekillerinden Pragya Takur, mayıs ayında, her gün inek idrarı içtiğini, bunun virüsün neden olduğu akciğer enfeksiyonuna iyi geldiğini öne sürmüştü. Bazı Hindu gruplar ise vücutlarına inek dışkısı sürdükleri görüntüleri paylaşmıştı. Doktorlar, dışkı nedeniyle virüsün daha fazla bulaşmasının önünün açıldığı konusunda uyarmıştı. İnek idrarı içen kişilerin yer aldığı görüntüler de paylaşılmıştı.

Leichombam, Facebook’ta şu paylaşımı yapmıştı: “Corona’nın tedavisi inek dışkısı ve idrarıyla olmaz. Tedavi bilim ve ortak akılla olur.”

Vangem ise basitçe, önerilen iki şeyin Covid-19’a karşı etkili olmadığını yazmıştı. Eşi Elangbam, onun paylaşımdan yarım saat sonra tutuklandığını söylemişti.

Geçmişte de BJP’ye ‘muhalif’ paylaşımlar yapan ikilinin parti üyeleri tarafından polise ihbar edildikten sonra Manipur eyaletindeki evlerinden ‘alındı.’ Partinin, inekleri kutsal sayan Hindu üyeleri, bu iki ismin BJP çalışanı, üyeleri ve ailelerinin inançları ve hislerine hakaret ettiğini savundu.

İki ismin yasaya göre eyalette, ‘şüpehlilerin 12 aya kadar resmi bir suçlama veya dava süreci olmadan tutulabileceğini‘ anımsatan avukatları Çongtam Victor, düşünce özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini belirterek, “Suçlamalar çok mantıksız ve yanlış ama ne kadar cezaevinde kalacaklarına dair net bir şey söyleyemiyorum” dedi.

Mumbai Basın Derneği meslektaşlarının ve aktivistin cezaevinde olmasını kınayarak derhal serbest bırakılmasını istedi.