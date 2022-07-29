‘İnce’ düşünülmüş bir teklif: ‘Altılı masa’nın adayı ben olayım

Muhalefet partilerinin kurduğu ‘altılı masa’yı henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememekle eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin ‘altılı masa’nın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi. Bu sefer şartlarım var” dedi.

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Mersin’in Erdemli ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Konya’da mola verdi. Cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı’nda gazetecilere konuşan İnce, ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, ‘millet ittifakı’nın ise adayının belli olmadığını söyleyerek eleştirdi.

İnce, şunları söyledi:

“Bakın şimdi ben, ‘millet ittifakı’na ‘altılı masa‘ya sesleniyorum; 2018’de Sayın Kılıçdaroğlu aday olması gerekirken olmadı. Sayın Akşener aday oldu. Yüzde 7,5 oy aldı. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Erdoğan’ı destekledi. Sayın Uysal da Sayın Akşener’i destekledi. Sayın Karamollaoğlu zaten kendisi adaydı. Bunların içinde en çok oyu alan benim. Hepsi partisinden daha az oy aldı. Ben partimden sekiz puan fazla oy aldım. Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin ‘altılı masa’nın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi.”

‘Afişlerimi asacaksınız’

“Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız.

İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır.

Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra ‘Seçim gecesi neredeydin‘ diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. İftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz.”