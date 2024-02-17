İmran Han destekçileri ayakta: Twitter kısıtlandı

Pakistan’da tutuklu eski başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), hile yapıldığı gerekçesiyle 8 Şubat seçimlerinin sonuçlarını ülke genelinde protesto ediyor.

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Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat’ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat’ta açıklamıştı.

Seçimleri İmran Han’ın partisi PTI’nin desteklediği bağımsız milletvekilleri kazanmıştı. Eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

PTI destekli bağımsız milletvekilleri Ulusal Meclis’te 92 sandalye kazandı. Ancak PTI, 177 sandalye kazandığını iddia ederek, Seçim Komisyonu’nu sonuçları değiştirmekle suçluyor.

AA’nın ulusal basındaki haberlere göre PTI, başkent İslamabad ile Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde seçim sonuçlarını protesto etmek için destekçilerine çağrıda bulundu.

Basın Kulübü önünde toplanan göstericiler, seçim sonuçlarını protesto ederek, PTI’nın oylarının çalındığını iddia etti ve Seçim Komisyonu aleyhinde slogan attı.

Lahor’daki gösterilerde, 8 Şubat seçimlerinde PTI’dan milletvekilliği adaylığı için yarışan Selman Akram Raja, gözaltına alındı.

Bu arada küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli ‘Netblocks’ internet sitesi, ülke genelinde X’e (eski adıyla Twitter) erişimde kesinti olduğunu açıkladı.