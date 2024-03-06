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Yaramazlara biraz batar!

İmralı Adası açıklarında bulunan ceset batan geminin kaptanına ait çıktı

İmralı Adası açıklarında üç gün önce bulunan cesedin, batan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş’a ait olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Söz konusu kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.


Görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Kılınç’ın ve Tutuk’un cesedi bulunmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart’ta İmralı Adası açıklarında su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Bursa Başsavcılığı, cesedin Altıntaş’a ait olduğunu açıkladı. Ayrıca üç kişiyi arama çalışmasının da sürdüğü kaydedildi.

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