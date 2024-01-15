IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını etkileyecek

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) analizine göre yapay zeka teknolojisi, dünya çapında tüm işlerin yaklaşık yüzde 40’ını etkileyecek.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

IMF’nin analizi İsviçre’nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu öncesi yayımlandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre çalışmada yapay zekanın yaygınlaşmasının faydaları ve riskleri mercek altına alındı.

IMF, yapay zekanın gelişmiş ekonomilerdeki işlerin büyük bir bölümünü (yaklaşık yüzde 60’ını) etkileyeceğini kaydetti.

IMF, yapay zeka teknolojisinin düşük gelirli ülkelerdeki işlerin sadece yüzde 26’sını etkileyeceğini öngörüyor.

Yapay zekanın şu anda insanlar tarafından yürütülen temel görevleri yerine getirme becerisine sahip olacağı öne sürüldü. Bu durum iş gücüne olan talebi azaltarak ücretleri etkileyebilir ve hatta işleri ortadan kaldırabilir.

‘Eşitsizliği daha da kötüleştirebilir’

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bu ülkelerin birçoğunun yapay zekadan yararlanacak altyapıya ya da kalifiye iş gücüne sahip olmadığını, bu durumun da zaman içinde teknolojinin ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Analizde yapay zekayı benimseyen yüksek gelirli ve genç çalışanların ücretlerinde orantısız bir artış görebileceği ifade edildi. Ancak IMF’ye göre daha düşük gelirli ve daha yaşlı işçilerse geride kalabilir.

Georgieva, “Ülkelerin kapsamlı sosyal güvenlik ağları oluşturması ve savunmasız işçiler için yeniden eğitim programları sunması çok önemli” dedi.