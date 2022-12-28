IMDb’ye göre 2022’ye damga vuran oyuncular: 10 isimden 7’si kadın

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb’nin yıla damga vuran oyuncular listesini Stranger Things ve House of the Dragon oyuncuları doldururken, 10 isimden 7’sinin kadın olması dikkat çekti.
IMDb yıla damga vuran 10 oyuncuyu açıkladı. Listenin birinci sırasında Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde‘ filmine ikonik yıldızı canlandıran Ana de Armas yer aldı.
10 isimden 7’sinin kadın olduğu liste şu şekilde:
10- Jamie Campbell Bower/ Stranger Things 4
9- Zoë Kravitz / The Batman
8- Lily James / Pam & Tommy
7- Austin Butler / Elvis
6- Millie Bobby Brown / Stranger Things
5- Julia Garner / The Devil Wore Anna
4- Joseph Quinn / Stranger Things 4
3- Milly Alcock / House of the Dragon
2- Emma D’Arcy / House of the Dragon
1- Ana de Armas / Blonde