İmamoğlu'ndan Maltepe mesajı: Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılması planlanan Maltepe mitingi için mesaj gönderdi: “Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım.”
19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, ‘terör’den serbest bırakılmış ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.
İmamoğlu’nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik paylaştı:
“Maltepe’de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olalım.”
Ekrem Başkanımızın kendi el yazısıyla selamını ve çağrısını getirdim, dostlar.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 28, 2025
Yarın 12.00'de Maltepe Mitingi'nde buluşacağız. Ekrem Başkanımız da yanımızda olacak.
Mücadelemiz bitmeyecek! pic.twitter.com/1KVQAKU7Jg