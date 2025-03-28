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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu'ndan Maltepe mesajı: Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılması planlanan Maltepe mitingi için mesaj gönderdi: “Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, ‘terör’den serbest bırakılmış ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.


İmamoğlu’nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik paylaştı:

“Maltepe’de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olalım.”

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