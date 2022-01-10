İmamoğlu’ndan AKP’li belediye meclis üyesinin ayrımcı ifadelerine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li İBB meclis üyesi Muhammet Kaynar’ın “Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” ifadelerine tepki gösterdi: “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu.”

İmamoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı videoda İBB Meclisi’nde söz alan Kaynar’ın “Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamı okunmadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” dediği görülüyor.

İBB başkanı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti.”