İmamoğlu’na hapis cezası sonrası gazetelerin manşetleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklandı.
Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi.
Karar sonrası iktidara yakın medya haberi neredeyse görmezden geldi.
Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Karar, Sözcü gibi gazetelerdeyse karar geniş yer buldu.
İktidara yakın medya cezayı ‘küçük’ gördü
İmamoğlu’na ceza haberine Aydınlık’ın ilk sayfasında yer verilmedi.