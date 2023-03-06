İmamoğlu-Yavaş formülüne karşı çıkan Saray’a, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hatırlatıldı

Hukukçu Kerem Altıparmak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine itiraz eden cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum’a Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre bunun mümkün olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşme noktasına gelirken iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği ve seçimin kazanılması durumunda geniş yetkilerle bu görevi yürüteceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanları Mehmet Uçum ve Ayhan Ogan, söz konusu bu formülün anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüştü.

Uçum, Twitter’da söz konusu formülün anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüştü: “Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar.”

Her ikisine ayrı ayrı yanıt veren Hukukçu Altıparmak, cumhurbaşkanına verilen geniş yetki hakkına dikkat çekti: “Getirdiğiniz sisteme göre yürütme yetkisine ilişkin her konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilir. (AY 104) O kararnameyle de Cumhurbaşkanı yardımcısı bizzat CB tarafından güçlü, çok daha güçlü yapılabilir. Kararnameler yasalarla çatışmadığı sürece Anayasa’da buna bir engel yok.”

https://twitter.com/KeremALTIPARMAK/status/1632762579863969793