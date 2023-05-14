İmamoğlu ile Yavaş: Büyük ihtimalle ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitecek

İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı yarışında üç büyük kentte de Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu belirten Yavaş, ”Büyük ihtimalle bizim lehimizde bitecek” dedi.

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İki başkan aynı zamanda millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayları. AA’nın verilerinin manipülatif olduğunu belirten başkanlar, düzenli aralıklarla açıklama yapıyor.

İmamoğlu, açıklamasında şunları şöyledi:

*Belli saatler gelince ‘seçimi kazandık’ diyen bir anlayışla mücadele ettik. Vatandaşımız bazen buna kapılıp morali bozuluyor. Moralinizi bozmayın. Buradayız.

*Elde ettiğimiz veriler, ciddi bir düşüşü sergileyen iktidar tablosunu sunuyor. Hiç kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur. Karşı ittifakın itirazları nedeniyle sandık verilerimiz engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz var.

*Şu anda süreci takip ediyoruz ve her şeye hakimiz. 31 Mart seçiminin benzerini yaşıyoruz.

*Verilerin akışını takip ettiğimizde sürekli bir yükseliş trendindeyiz.

Yavaş: Üç büyük kentte öndeyiz

Yavaş şunları söyledi:

*91 bin 13 sandığın sonucu geldi. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47,42 oyla önde. Erdoğan yüzde 46,80 oyla ikinci sırada. Sinan Oğan’sa 5,33.

*Ankara, İstanbul ve İzmir’in hepsinde öndeyiz.

*Büyük kentlerden gelen sonuçlar, seçimin büyük ihtimalle ilk turda bitireceğini gösteriyor.